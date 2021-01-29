Altın fiyatları
29.01.2021 12:51
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 434,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.884,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 434,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.884,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|436,20
|436,40
|434,40
|434,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.875,00
|2.896,00
|2.863,00
|2.884,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|398,00
|402,00
|396,00
|400,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.809,00
|2.829,00
|2.798,00
|2.818,00
|Yarım Ziynet
|1.405,00
|1.415,00
|1.400,00
|1.410,00
|Çeyrek Ziynet
|702,00
|707,00
|700,00
|705,00
Son Dakika Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı