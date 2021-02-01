Altın fiyatları
01.02.2021 13:01
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|434,4
|434,6
|431
|431,2
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.863,00
|2.884,00
|2.840,00
|2.861,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|396
|400
|393
|397
|Lira(Tam) Ziynet
|2.798,00
|2.818,00
|2.776,00
|2.796,00
|Yarım Ziynet
|1.400,00
|1.410,00
|1.338,00
|1.398,00
|Çeyrek Ziynet
|700
|705
|694
|699
Son Dakika Üç vekilin CHP'den istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlük, pişkinliktir Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı