İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 434,4 434,6 431 431,2 Cumhuriyet Ata Lira 2.863,00 2.884,00 2.840,00 2.861,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 396 400 393 397 Lira(Tam) Ziynet 2.798,00 2.818,00 2.776,00 2.796,00 Yarım Ziynet 1.400,00 1.410,00 1.338,00 1.398,00 Çeyrek Ziynet 700 705 694 699

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