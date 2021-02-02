İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,9 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.800,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 431 431,2 421,7 421,9 Cumhuriyet Ata Lira 2.840,00 2.861,00 2.779,00 2.800,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 393 397 385 389 Lira(Tam) Ziynet 2.776,00 2.796,00 2.716,00 2.736,00 Yarım Ziynet 1.338,00 1.398,00 1.358,00 1.368,00 Çeyrek Ziynet 694 699 679 684

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