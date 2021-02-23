İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.712,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,50 410,70 408,30 408,50 Cumhuriyet Ata Lira 2.705,00 2.726,00 2.691,00 2.712,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 375,00 379,00 372,50 376,50 Lira(Tam) Ziynet 2.644,00 2.664,00 2.629,00 2.649,00 Yarım Ziynet 1.322,00 1.332,00 1.315,00 1.325,00 Çeyrek Ziynet 661,00 666,00 657,00 662,00

Son Dakika

Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir

Avrupa ekiplerinin yakın takibindeki Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu: Önceliğim Galatasaray

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki talepte bulundu

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası! Tüm kıyı şeridi beyaza büründü

Areda Survey'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: HDP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi baraj altında kalıyor

Gördüğü şiddeti kaldıramayıp balkondan atlayan kadın gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, artık dayanamadım

Akşener, AK Partili Zengin'in "Onurlu kadın bir sene beklemez" sözlerine sert çıktı: Şu utanmazlığa bakar mısınız?

Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor