Altın fiyatları
10.03.2021 12:39
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.775,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.775,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|419,40
|419,60
|418,00
|418,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.764,00
|2.785,00
|2.754,00
|2.775,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|382,50
|386,50
|381,20
|385,20
|Lira(Tam) Ziynet
|2.701,00
|2.721,00
|2.692,00
|2.712,00
|Yarım Ziynet
|1.350,00
|1.360,00
|1.346,00
|1.356,00
|Çeyrek Ziynet
|675,00
|680,00
|673,00
|678,00
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Berat Albayrak eleştirilerine sert çıktı: Damat kadar taş düşsün başınıza Eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı Aleyna Tilki, çalışamayan müzisyenler için harekete geçti Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından vurdu Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak Akşener, Papa pulundaki skandal harita üzerinden hükümete yüklendi