İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.782,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

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