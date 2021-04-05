Altın fiyatları
05.04.2021 12:43
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.987,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 450,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.987,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|453,00
|453,20
|450,00
|450,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.985,00
|3.006,00
|2.966,00
|2.987,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|413,20
|417,20
|411,00
|415,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.917,00
|2.937,00
|2.898,00
|2.918,00
|Yarım Ziynet
|1.459,00
|1.469,00
|1.449,00
|1.459,00
|Çeyrek Ziynet
|729,00
|734,00
|725,00
|730,00
Son Dakika Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı