Altın fiyatları - Son Dakika

Altın fiyatları

06.04.2021 12:51
Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.008,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.008,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 449,50449,70453,30453,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.962,002.983,002.987,003.008,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 410,00414,00413,50417,50
Lira(Tam) Ziynet 2.895,002.915,002.919,002.939,00
Yarım Ziynet 1.448,001.458,001.460,001.470,00
Çeyrek Ziynet 724,00729,00730,00735,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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