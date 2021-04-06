İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.008,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

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