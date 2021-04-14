İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.992,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,00 456,20 450,80 451,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.005,00 3.026,00 2.971,00 2.992,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,00 420,00 411,00 415,00 Lira(Tam) Ziynet 2.937,00 2.957,00 2.903,00 2.923,00 Yarım Ziynet 1.468,00 1.478,00 1.452,00 1.462,00 Çeyrek Ziynet 734,00 739,00 726,00 731,00

Son Dakika

Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı

Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı

Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak

"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı

100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti

Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi