Altın fiyatları
20.04.2021 12:33
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.062,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.062,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|460,50
|460,70
|461,50
|461,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.035,00
|3.056,00
|3.041,00
|3.062,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|420,00
|424,00
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.966,00
|2.986,00
|2.972,00
|2.992,00
|Yarım Ziynet
|1.483,00
|1.493,00
|1.486,00
|1.496,00
|Çeyrek Ziynet
|741,00
|746,00
|743,00
|748,00
Son Dakika Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu