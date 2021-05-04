Altın fiyatları
04.05.2021 12:49
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.166,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.166,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|477,00
|477,20
|477,20
|477,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.144,00
|3.165,00
|3.145,00
|3.166,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|435,00
|439,00
|436,00
|440,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.072,00
|3.092,00
|3.074,00
|3.094,00
|Yarım Ziynet
|1.536,00
|1.546,00
|1.537,00
|1.547,00
|Çeyrek Ziynet
|768,00
|773,00
|769,00
|774,00
Son Dakika Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı