Altın fiyatları
06.05.2021 12:41
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.175 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.175 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|477,50
|477,70
|478,50
|478,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.147,00
|3.168,00
|3.154,00
|3.175,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|436,00
|440,00
|437,00
|441,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.075,00
|3.095,00
|3.082,00
|3.102,00
|Yarım Ziynet
|1.538,00
|1.548,00
|1.541,00
|1.551,00
|Çeyrek Ziynet
|769,00
|774,00
|771,00
|776,00
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