Altın fiyatları
17.05.2021 12:37
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.290,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.290,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PAZARTESİ
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|492,40
|492,60
|496,00
|496,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.245,00
|3.266,00
|3.269,00
|3.290,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|450,00
|454,00
|452,40
|456,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.171,00
|3.191,00
|3.194,00
|3.214,00
|Yarım Ziynet
|1.586,00
|1.596,00
|1.597,00
|1.607,00
|Çeyrek Ziynet
|793,00
|798,00
|799,00
|804,00
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