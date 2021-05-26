Altın fiyatları
26.05.2021 12:32
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 517,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.429,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 517,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.429,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|513,50
|513,70
|517,00
|517,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.384,00
|3.405,00
|3.408,00
|3.429,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|468,30
|472,30
|471,70
|475,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.307,00
|3.327,00
|3.331,00
|3.351,00
|Yarım Ziynet
|1.654,00
|1.664,00
|1.665,00
|1.675,00
|Çeyrek Ziynet
|827,00
|832,00
|833,00
|838,00
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den