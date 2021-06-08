Altın fiyatları
08.06.2021 12:41
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 522,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.465,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 522,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.465,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|523,80
|524,00
|522,50
|522,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.453,00
|3.474,00
|3.444,00
|3.465,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|478,00
|482,00
|477,00
|481,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.375,00
|3.395,00
|3.365,00
|3.385,00
|Yarım Ziynet
|1.687,00
|1.697,00
|1.683,00
|1.693,00
|Çeyrek Ziynet
|844,00
|849,00
|842,00
|847,00
Son Dakika 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:19 Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılan manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu