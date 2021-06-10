İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 516,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.426,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 521,00 521,20 515,60 516,80 Cumhuriyet Ata Lira 3.434,00 3.455,00 3.405,00 3.426,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 475,00 479,00 472,00 476,00 Lira(Tam) Ziynet 3.355,00 3.375,00 3.327,00 3.347,00 Yarım Ziynet 1.678,00 1.688,00 1.664,00 1.674,00 Çeyrek Ziynet 839,00 844,00 832,00 837,00

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