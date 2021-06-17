İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.326,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 509,20 509,40 501,60 501,80 Cumhuriyet Ata Lira 3.356,00 3.377,00 3.305,00 3.326,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 465,00 469,00 457,50 461,50 Lira(Tam) Ziynet 3.280,00 3.300,00 3.229,00 3.249,00 Yarım Ziynet 1.640,00 1.650,00 1.615,00 1.625,00 Çeyrek Ziynet 820,00 825,00 807,00 812,00

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını paylaştı: S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim

Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı

Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı

Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı

Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti

Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış

Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı