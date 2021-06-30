Altın fiyatları
30.06.2021 12:44
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.255,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.255,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|491,30
|491,50
|490,80
|491,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.239,00
|3.260,00
|3.234,00
|3.255,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|448,25
|452,25
|447,60
|451,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.165,00
|3.185,00
|3.161,00
|3.181,00
|Yarım Ziynet
|1.583,00
|1.593,00
|1.580,00
|1.590,00
|Çeyrek Ziynet
|791,00
|796,00
|790,00
|795,00
Son Dakika 12:36 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz 11:58 CHP'li vekilden Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bomba iddia: İstediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu 11:06 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış 10:50 Schalke 04, LoL espor lisanslarını 26.5 milyon euro karşılığında sattı 10:02 Annesi ve abisini koli bandıyla öldüren adam için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi 09:41 Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahalleli de katılınca, tacizci meydan dayağı yedi 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 07:15 İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi