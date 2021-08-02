İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.231,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 493,00 493,20 487,00 487,20 Cumhuriyet Ata Lira 3.249,00 3.270,00 3.210,00 3.231,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 449,50 453,50 445,00 449,00 Lira(Tam) Ziynet 3.175,00 3.195,00 3.137,00 3.157,00 Yarım Ziynet 1.588,00 1.598,00 1.569,00 1.579,00 Çeyrek Ziynet 794,00 799,00 784,00 789,00

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