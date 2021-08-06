İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyat 496,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.293,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 497,40 497,60 496,60 496,80 Cumhuriyet Ata Lira 3.278,00 3.299,00 3.272,00 3.293,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,60 457,60 453,00 457,00 Lira(Tam) Ziynet 3.203,00 3.223,00 3.198,00 3.218,00 Yarım Ziynet 1.602,00 1.612,00 1.599,00 1.609,00 Çeyrek Ziynet 801,00 806,00 800,00 805,00

Son Dakika

Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri

Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi

Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek

Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu

Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü

Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım

Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü