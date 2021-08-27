İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 482,00 482,20 483,50 483,70 Cumhuriyet Ata Lira 3.176,00 3.197,00 3.186,00 3.207,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 440,00 444,00 441,00 445,00 Lira(Tam) Ziynet 3.104,00 3.124,00 3.114,00 3.134,00 Yarım Ziynet 1.552,00 1.562,00 1.557,00 1.567,00 Çeyrek Ziynet 776,00 781,00 778,00 783,00

Son Dakika

JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı

Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor

Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi

Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı

Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de

Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış