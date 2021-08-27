Altın fiyatları
27.08.2021 12:27
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|482,00
|482,20
|483,50
|483,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.176,00
|3.197,00
|3.186,00
|3.207,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|440,00
|444,00
|441,00
|445,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.104,00
|3.124,00
|3.114,00
|3.134,00
|Yarım Ziynet
|1.552,00
|1.562,00
|1.557,00
|1.567,00
|Çeyrek Ziynet
|776,00
|781,00
|778,00
|783,00
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