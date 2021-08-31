İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.216,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA SALI KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,00 485,20 484,80 485,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.196,00 3.217,00 3.195,00 3.216,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,30 446,30 442,00 446,00 Lira(Tam) Ziynet 3.123,00 3.143,00 3.123,00 3.143,00 Yarım Ziynet 1.562,00 1.572,00 1.561,00 1.571,00 Çeyrek Ziynet 781,00 786,00 781,00 786,00

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