Altın fiyatları
31.08.2021 12:31
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.216,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.216,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,00
|485,20
|484,80
|485,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.196,00
|3.217,00
|3.195,00
|3.216,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,30
|446,30
|442,00
|446,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.123,00
|3.143,00
|3.123,00
|3.143,00
|Yarım Ziynet
|1.562,00
|1.572,00
|1.561,00
|1.571,00
|Çeyrek Ziynet
|781,00
|786,00
|781,00
|786,00
Son Dakika 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:42 Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı 14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti 14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın 13:46 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak 12:53 Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi