Altın fiyatları
02.09.2021 12:40
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.198,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.198,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|483,00
|483,20
|482,00
|482,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.183,00
|3.204,00
|3.177,00
|3.198,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|440,50
|444,50
|440,00
|444,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.110,00
|3.130,00
|3.104,00
|3.124,00
|Yarım Ziynet
|1.555,00
|1.565,00
|1.552,00
|1.562,00
|Çeyrek Ziynet
|778,00
|783,00
|776,00
|781,00
Son Dakika 14:10 Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı 14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı 14:00 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 13:53 Müteahhitler, Çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak 13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek 13:37 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi 13:31 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı 12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı