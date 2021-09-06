Altın fiyatları
06.09.2021 12:45
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.220,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.220,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,80
|487,00
|485,50
|485,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.208,00
|3.229,00
|3.199,00
|3.220,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|444,00
|448,00
|442,75
|446,75
|Lira(Tam) Ziynet
|3.135,00
|3.155,00
|3.126,00
|3.146,00
|Yarım Ziynet
|1.568,00
|1.578,00
|1.563,00
|1.573,00
|Çeyrek Ziynet
|784,00
|789,00
|781,00
|786,00
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