Altın fiyatları
13.09.2021 12:32
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.219,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.219,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,00
|485,20
|485,30
|485,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.196,00
|3.217,00
|3.198,00
|3.219,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,30
|446,30
|442,60
|446,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.123,00
|3.143,00
|3.125,00
|3.145,00
|Yarım Ziynet
|1.562,00
|1.572,00
|1.563,00
|1.573,00
|Çeyrek Ziynet
|781,00
|786,00
|781,00
|786,00
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