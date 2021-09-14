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Altın fiyatları - Son Dakika

Altın fiyatları

14.09.2021 12:54
Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.221,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 485,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.221,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)486,00486,20485,40485,60
Cumhuriyet Ata Lira3.204,003.225,003.200,003.221,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)443,40447,40443,00447,00
Lira(Tam) Ziynet3,131,003,151,003.126,003.146,00
Yarım Ziynet1.565,001.575,001.563,001.573,00
Çeyrek Ziynet783,00788,00782,00787,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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