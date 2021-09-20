İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.247,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,80 486,00 489,40 489,60 Cumhuriyet Ata Lira 3.202,00 3.223,00 3.226,00 3.247,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 446,50 450,50 Lira(Tam) Ziynet 3.129,00 3.149,00 3.153,00 3.173,00 Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.576,00 1.586,00 Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 788,00 793,00

Son Dakika

Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti

Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor

Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı

Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.

Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti

Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk

TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak

Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor