Altın fiyatları 2019'a yükselerek girdi
48 dakika önce
Gram altın 218,9 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.466 liradan işlem görüyor.
Gram altın 218,9 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.466 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:15
Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı
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