Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları 2019'a yükselerek girdi

Altın fiyatları 2019'a yükselerek girdi

48 dakika önce

Gram altın 218,9 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.466 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları 2019'a yükselerek girdi, System.String[]
Gram altın 218,9 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.466 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu

Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:03:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları 2019'a yükselerek girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]