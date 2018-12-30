Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları 2019'da ne olacak?

Altın fiyatları 2019'da ne olacak?

1 saat önce

Uzmanlar, 2018'de tarihi rekor seviyelere çıkan altın fiyatları için 2019'da yeni rekorlar öngörmüyor.

Altın fiyatları 2019'da ne olacak?, System.String[]
Uzmanlar, 2018'de tarihi rekor seviyelere çıkan altın fiyatları için 2019'da yeni rekorlar öngörmüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:15 

Ekonomi
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