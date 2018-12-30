Altın fiyatları 2019'da ne olacak?
1 saat önce
Uzmanlar, 2018'de tarihi rekor seviyelere çıkan altın fiyatları için 2019'da yeni rekorlar öngörmüyor.
Uzmanlar, 2018'de tarihi rekor seviyelere çıkan altın fiyatları için 2019'da yeni rekorlar öngörmüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:15
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