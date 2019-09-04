Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları 6 yılın en yükseğine yakın
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Altın fiyatları 6 yılın en yükseğine yakın

1 saat önce

Altın fiyatı, Salı günü izlenen yüzde 1.0'in üzerindeki artışın ardından ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve Brexit belirsizliğinin küresel ekonomik durgunluğa yönelik endişeleri artırmasıyla son altı yılın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Altın fiyatları 6 yılın en yükseğine yakın, System.String[]

Altın fiyatı, Salı günü izlenen yüzde 1.0'in üzerindeki artışın ardından ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve Brexit belirsizliğinin küresel ekonomik durgunluğa yönelik endişeleri artırmasıyla son altı yılın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.98 artışla 19.43 dolardan,

altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,546.4 dolardan,

bakır, yüzde 1.0 artışla 2.5375 dolardan,

platin, yüzde 1.37 artışla 968.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.14 artışla 1,537.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 460 liraya, Cumhuriyet altını da 1,903 liraya geriledi.

Petrol fiyatları, zayıflayan küresel ekonomik büyümenin talebi azaltacağı endişeleriyle Salı günü izlenen değer kaybından sonra toparlanıyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 58.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.69 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:39 Kaynak: DHA
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