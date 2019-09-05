Altın fiyatları 6 yılın zirvesinden döndü

Altın, ABD-Çin ticaret iyimserlikleri etkisiyle altı yılın zirvesinden geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.88 düşüşle 18.97 dolardan,

altın, yüzde 1.85 düşüşle 1,531.4 dolardan,

bakır, yüzde 1.66 artışla 2.637 dolardan,

platin, yüzde 2.19 düşüşle 962.60 dolardan ve

paladyum yüzde 0.50 düşüşle 1,543.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,829 liraya geriledi.

Petrol, fiyatları ABD ve Çin'in Ekim ayında görüşeceklerini duyurmaları ve ABD hamö petrol stoklarının haftalık 400 bin varil artması etkisiyle 60 doların üzerinde tutundu.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.75 artışla 61.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.60 artışla 57.16 dolardan işlem görüyor.