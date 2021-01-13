Altın fiyatları ABD Başkanı Biden'in göreve başlamasıyla yükselişe geçecek - Son Dakika

Yeni yılın başlamasıyla birlikte altında yaşanan düşüş vatandaşların altına olan ilgisini artırırken, uzmanlar altındaki yükselişin ABD Başkanı Biden'in göreve başlamasıyla başlayacağını söyledi.

2021 yılının ilk günlerinden itibaren altın fiyatlarında gerileme vatandaşların altına yönelmesini sağlarken Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, "20 Ocak'ta ABD Başkanı Biden'in göreve başlamasıyla birlikte altında yükselişin başlayacağını bekliyoruz" dedi. Uzer, "Yeni yılın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşansa da biz bu gerilemenin geçici olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında özellikle 20 Ocak tarihinden sonra ABD'nin yeni başkanının göreve başlamasıyla beraber alacağı ekonomik kararlar doğrultusunda ki ABD'de de yeniden parasal genişleme bekleniyor. Bununla beraber altının yönünü tekrar yukarıya çevireceğini düşünüyoruz. 2021 yılında da altının yine en güvenilir liman olarak en güvenilir yatırım aracı olacağını düşünmekteyiz" dedi.

"ALTIN FİYATLARINDA ABD'NİN ETKİSİ OLACAK"

Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer altındaki düşüşle beraber vatandaşların altın almaya yöneldiğini ifade ederken altındaki yükselişin ABD'nin büyük etkisi olacağını ifade etti. Uzer, "Altındaki düşüşü bekleyen vatandaşlarımız çok ciddi anlamda altın almaya yöneldiler. Yılbaşından itibaren büyük bir altın alımı yapıldı. Altındaki yükselişte ABD'nin çok büyük etkisi olacak. Bu 20 Ocak'tan sonra kendini gösterecek. Çok sert yükselişler beklemesek de altında kademeli yükselişleri özellikle Mart ayından sonra tekrar bekliyoruz. Mart ayında altın daha önce test ettiği yerlere yani 500 ve 500'ün üzerindeki rakamları tekrar görebilir. Bu demek değildir ki yeniden alım fırsatı vermeyecek. Altın yine alım fırsatları verebilir. 435 ve 440 liralara gerileyebilir. Ama uzun vadede altın yine en güvenilir yatırım aracı olarak görülmektedir. Tabi bununla beraber Covid-19 aşısının da çıkmasıyla birlikte altının hareketlenmesinde etkili olacaktır. Aşının ciddi anlamda hastalığa çare olması durumunda belki altın yükselişini biraz daha yavaşlatabilir. Ama yine de altın güvenilir liman olarak yükselecektir" diye konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)