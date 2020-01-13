Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay

6 saat önce

ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma öncesinde düşen altın fiyatları, yatay hareket ediyor.

Altın fiyatları ABD-Çin anlaşması öncesi yatay, System.String[]

ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma öncesinde düşen altın fiyatları, yatay hareket ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Beyaz Saray'dan Cuma günü yapılan açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.

Petrol fiyatları da, ABD- İran gerginliğinin azalmasıyla sabit duruma geldi. Sektör dünyanın en fazla petrol tedarikçisi olan ABD ve Çin'in Çarşamba günü imzalayacağı ticaret anlaşmasının ilk aşamasını bekliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.14 düşüşle 64.94 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 58.87 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 18.05 dolardan,

altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,555.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.57 artışla  2.82 dolardan,

platin, yüzde 0.27 düşüşle  983.30 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.37 artışla 2,080.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,985 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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