Altın fiyatları bir ayın en düşük düzeyine geriledi

Altın fiyatları, çeşitli merkez bankalarından gelen para politikasında gevşeme sinyalleri ve artan risk iştahı etkisiyle bir ayın en düşük düzeyine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 düşüşle 18.12 dolardan,

altın, yüzde 0.63 düşüşle 1,501.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.57 düşüşle 2.612 dolardan,

platin, yüzde 1.88 düşüşle 934.80 dolardan ve

paladyum yüzde 0.90 artışla 1,550.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 445 liraya çıkarken, Cumhuriyet altını da 1,836 lira oldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceği beklentileri etkisiyle altı haftanın zirvesinde.

Rusya Merkez Bankası, yeni açıkladığı makro ekonomik tahminlerde petrol fiyatının 2020 yılında varil başına 25 dolar düzeyine düşmesi risk senaryosunu dışlamadığını açıkladı. Banka yaptığı açıklamada, global olarak enerji ürünlerine talebin düşmesi ve global ekonomik büyüme için görünümün kötüleşmesi halinde bir risk senaryosunun tetiklenebileceğini de vurguladı. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.31 artışla 63.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.21 artışla 58.55 dolardan işlem görüyor.