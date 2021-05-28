Altın fiyatları dışta yatay, içte yükseldi

Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,900 dolar aralığında yatay hareket ederken, iç piyasada dolar kurunun 8.61 lirayı aşarak rekor tazelemesiyle, altının gram fiyatı da 525 liraya kadar yükselerek, Kasım ayındaki rekor sonrası en yüksek düzeye tırmandı.

Küresel yakıt talebinde üçüncü çeyrekte güçlü toparlanacağına ilişkin beklentilerinden ve ABD'de güçlü açıklanan işsizlik maaş başvuruları verisinden destek bularak 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) 31 Mayıs ve 1 Haziran'da toplanacak. S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1.2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.16 düşüşle 69.10 dolar,Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 66.62 dolar,altın yüzde 0.04 artışla 1,897.24 dolar,gümüş yüzde 0.26 düşüşle 27.77 dolar,bakır yüzde 3.37 artışla 10,293.50 dolar,platin yüzde 0.72 düşüşle 1,174.60 dolar,paladyum yüzde 0.97 artışla 2,834.77 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 525 liraya, çeyrek altın 860 liraya, Cumhuriyet altını da 3,426 liraya yükseldi.Troy'un günlük bülteninde, "Altın, Çarşamba günü itibariyle son 5 ayın zirvesini kaydetmesiyle yatırımcılarını heyecanlandırmasının ardından, dün 10 dolarlık bant içinde kalarak frene bastı" denildi ve eklendi: "ABD tarafından açıklanan ekonomik verilere göre, ülkenin ilk çeyrekte gördüğü fiyat baskısı daha önceki tahminlerin çok üzerindeydi. GSYİH endeksi '90 baharından bu yana en hızlı yılık yükseliş ivmesini kaydetti. "Dayanıklı mal siparişleri ve istihdam verileri de nispeten pozitif açıklanmasına rağmen altın üzerinde pek bir baskı oluşturamadı. "Bu normal bir düzeltme olarak görülürken, altın limitli hareketlerinin ardından günü yine başladığı seviye olan 1896 dolar/ons dolayında kapattı. Sabah seansında bu kez Asyalı yatırımcıların da kar realizasyonlarını gözlemledik.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'na baktığımızda domestik ve yabancı yatırımcıların dünya fiyatlarının 3 dolar/ons altından alımlar yapabildiklerini görüyoruz. Altında işlem hacmi bir tonun altında kalırken, 1,781 kilogram gümüş el değiştirdi."