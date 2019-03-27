Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları, dolardaki düşüşle geri geldi

Altın fiyatları, dolardaki düşüşle geri geldi

52 dakika önce

Gram altın 228,9 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.524 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları, dolardaki düşüşle geri geldi, System.String[]
Gram altın 228,9 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.524 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:12 

Ekonomi
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