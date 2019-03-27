Altın fiyatları, dolardaki düşüşle geri geldi
52 dakika önce
Gram altın 228,9 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.524 liradan işlem görüyor.
Gram altın 228,9 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.524 liradan işlem görüyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:12
Çiftlik Bank İddianamesinin Detayları Ortaya Çıktı! Tosun, Binlerce Kişiyi Böyle Dolandırmış
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum
Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti