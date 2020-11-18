Altın fiyatları düştü, petrol yatay

Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altın fiyatarındaki düşüş sürüyor.

Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatları, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkede yeni kapanma hazırlıklarının artması üzerine hafif gerileyerek yatay hareket ediyor.