Altın fiyatları düştü, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları düştü, petrol yatay

18.11.2020 09:39
Altın fiyatları düştü, petrol yatay, System.String[]

Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altın fiyatarındaki düşüş sürüyor.

Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altın fiyatarındaki düşüş sürüyor.

Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatları, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkede yeni kapanma hazırlıklarının artması üzerine hafif gerileyerek yatay hareket ediyor.

Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altın üzerinde son günlerde aşıya ilişkin umut verici haberlerin aşağı yönlü bir baskı yarattığına işaret edilerek şöyle denildi: "Altın bu nedenle 1900$ direncini aşamıyor ancak aşağı yönlü seyrinde de belli destekleri kırmakta zorlanıyordu. Dolayısıyla altında bir yön arayışı izleniyor. Dünya genelinde artan vaka sayısı piyasaların takibinde ve risk iştahını olumsuz etkiliyor. Dün ABD borsalarında negatif kapanışlar görüldü. Piyasada riskli varlıklardan sınırlı da olsa kaçışa neden oluyor. Altına yönelik talep şimdilik çok güçlü değil ancak virüsün seyri bundan sonraki süreçte önemli olacaktır. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyacı olduğunu ekledi."Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, şöyle denildi: "Haftanın ilk işlem gününde artan vaka sayılarının Petrol fiyatları  üzerinde neden olduğu baskılar devam ederken, aşı gelişmelerindeki yeni çalışmalar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Ortak Teknik Komitesi toplantısındaki ülkelerin çoğu mevcut petrol üretim  kesintilerinin üç aylık uzatılmasını desteklemesi yukarı yönlü  hareketlere neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise aşı gelişmelerine ve üretim konusunda gelen açıklamaların Brent Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkileri devam ederken, devam eden koronavirüs endişeleri yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 43.88 dolar,Batı Teksas yüzde 0.02 artışla 41.29 dolar,altın yüzde 0.20 düşüşle 1,877.32 dolar,gümüş yüzde 0.15 düşüşle 24.44 dolar,bakır yüzde 0.29 düşüşle 7,074.50 dolar,platin yüzde 0.30 düşüşle 928.59 dolar,paladyum yüzde 0.11 artışla 2,324.27 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 772 liraya, Cumhuriyet altını da 3,077 liraya geriledi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların seyahatlarini arz zincirini önemli ölçüde kısıtladığına ve küresel talebi büyük ölçüde olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Novak, bu bağlamda Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile işbiriliğine büyük önem verdiğini vurguladı.OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında konuşan Novak, dünyanın pandemiyle nasıl mücadele edimeceğini daha iyi anlamaya başladığını vurguladı ve bu durumu "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, petrolde üretim kısıntılarındaki gelişmelerin, küresel petrol talebinde Covid-19 pandemisine bağlı düşüşlerin dengelenmesiyle bağlantılı olacağını söyledi.OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısının açılışında konuşan Salman, virüs bağlantılı gelişmelerin hala toparlanmaya ilişkin çalışmaları boşa çıkarma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.Covid-19 gelişmeleri nedeniyle, OPEC+ grubunun "ayarlanması gerekeceğine" işaret eden Salman, Nisan ayında aldıkları kısıtlama kararlarına uyumun yüzde 99.5 düzeyinde olmasına karşın, Covid-19 kaynaklı krizin sonlardırılmasına kadar bu düzeyleri tutturmaları gerekeceği uyarısı yaptı.


Avrupa Birliği, Koronavirüs, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düştü, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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