Altın fiyatları düştü, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları düştü, petrol yatay

14.12.2020 17:33
Altın fiyatları düştü, petrol yatay, System.String[]

Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında, Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların hemen üzerinde yatay hareket ederken, ABD'de de aşılımaların başlayacağının açıklanması üzerine altın fiyatları hafif geriledi.

Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında, Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların hemen üzerinde yatay hareket ederken, ABD'de de aşılımaların başlayacağının açıklanması üzerine altın fiyatları hafif geriledi.

Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılamanın başlayacak olması, hisse senedi borsalarındı yukarı yönlü etkilerken, belirsizlik dönemlerinin güvenli limanı altın fiyatlarını aşağıya çekti.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.98 artışla 50.56 dolar,Batı Teksas yüzde 1.26 artışla 47.33 dolar,altın yüzde 0.37 düşüşle 1,832.41 dolar,gümüş yüzde 0.41 artışla 24.05 dolar,bakır yüzde 1.33 düşüşle 7,768.50 dolar,platin yüzde 0.94 artışla 1,023.51 dolar,paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,314.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 758 liraya, Cumhuriyet altını da 3,019 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının "yeni yönü"nün, ABD'de üzerinde tartışılan yeni teşvik paketine bağlo olduğu belirtildi ve şöyle denildi: "Altın, teşvik paketi gelişmeleriyle son iki haftanın en yüksek seviyesine kadar yükselmesine rağmen bu yükselişini haftanın sonuna kadar taşıyamadı. Aşı haberleriyle hızla geri gelme sürecine başlayan altın, artık aşıya dair yeni gelişmelere kayıtsız kalarak yoluna devam ediyor. "Geçen haftanın en önemli konularından biri olan ABD mali teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesi altını destekleyen unsur olarak öne çıktı. İlk etapta 908 milyar dolarlık bir teşvik paketinin senatodan geçerek yasalaşması beklenirken, sarı maden de bu gelişmelerden pozitif yönlü etkilenerek 1875 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. "Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası toplantısının dikkatle takip edildiği haftada AMB faiz konusunda bir değişikliğe gitmezken, 500 milyar euro daha ek tahvil alım programı yapacağını açıkladı. Karar sonrası Başkan Christane Lagarde risklere dikkat çekerek parasal genişlemenin bir süre daha devam etmesinin zorunluluğunu vurguladı. "Bu gelişmenin altına pozitif yönlü etki etmesine karşın, ABD senatosunda teşvik paketine dair atılmamış her adım altın fiyatını baskı altına almaya devam ediyor. Bu yaşananların ardından altın, haftayı 1,839 dolar/onstan tamamlarken önceki haftaya kıyasla yerinde saymış oldu. ABD'deki teşvik paketi, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve aşı gelişmeleri önümüzdeki haftanın önemle takip edilecek gelişmeleri olarak öne çıkacak."Gümüş ise 24.86 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın, hafta sonunda bu seviyedeki yerine koruyamayarak kırmızıya döndüğü bir haftayı geride bıraktı. 23.93 dolar/ons seviyesinde seansı tamamlayan beyaza maden, yüzde 1.0 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin, üst üste üç haftayı yeşilde kapatarak rallisini sürdürürken, geçtiğimiz haftayı kırmızıda kapatarak rallisine ara vermiş oldu. 1,060 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1,012 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlarken yüzde 4.5 kayıpla haftayı tamamladı. Platin 1,030 dolar/ons seviyesinin üzerinden tutunmayı başarabilirse yukarı yönlü rallisine tekrardan geri dönebilecektir."Paladyum da haftayı kırmızıda kapatmaktan kaçamazken, 2,300 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 2,321 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, yüzde 1.4 kaybı hanesine yazarak seansı tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta da düşük hacimli seanslar devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0-2.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 13,172 kg altın, 3,951 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, brent, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düştü, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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