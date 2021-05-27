Altın fiyatları düştü, petrol yatay

Altının ons fiyatı, doların ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından dört buçuk ayın en yüksek düzeyinden, 1,900 doların altına geriledi.

Petrol fiyatları, Hindistan'daki talebin azalacağı ve İran'ın petrol arzını artırabileceğine ilişkin endişelerle hafif geri çekilse de, özellikle ABD ve Avrupa'da yaz döneminde talep artışı yaşanacağına ilişkin iyimserliğin desteğiyle, hafta boyunca işlem gördüğü dar bantta yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) 31 Mayıs ve 1 Haziran'da toplanacak. S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1.2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.01 düşüşle 68.68 dolar,Batı Teksas yüzde 0.23 artışla 66.01 dolar,altın yüzde 0.31 düşüşle 1,890.80 dolar,gümüş yüzde 0.15 düşüşle 27.64 dolar,bakır yüzde 0.23 artışla 9,956.00 dolar,platin yüzde 1.45 düşüşle 1,178.02 dolar,paladyum yüzde 2.65 artışla 2,815.00 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 516 liraya, çeyrek altın 848 liraya, Cumhuriyet altını da 3,374 liraya geriledi.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, Çin'in, ithalatın "kontrolden çıktığı endişesiyle" mısır ithalatını sınırlama kararı aldığı ve bu kararon bazı ABD kargolarının iptal edilmesine neden olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalması, Nisan-Eylül ortası mahsulün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusunu uyandırdı."ABD'nin mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Pazartesi günü, yağışların ABD'nin Ortabatı bölgesinde yakın zamanda ekilen mahsulleri artırması ve tüccarların Çin'in geçtiğimiz hafta mısır alımlarının artmasının ardından gelecekteki ihracat talebini tartması nedeniyle düştü."Tarım bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 1 Temmuz'da başlayan 2021/22 pazarlama sezonunda tahıl ihracatını 3 milyon ton artırarak 51 milyon tona çıkarabileceğini söyledi."ABD mısır ihracat sevkiyatları, pazarlama yılının en yüksek seviyesi olan 2.24 milyon metrik ton ile haftalık yüzde 45 yükseldi."Asyalı şeker tüccarları, Vietnam'ın Haziran ayında anti-damping politikası açıklaması öncesinde artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Pazar kaynakları, şeker envanterinin azalmasıyla birlikte yerel fiyatların yükseldiğini kaydetti."JP Morgan geçen haftaki bir araştırma notunda, enflasyonun artmaya devam etmesi halinde emtiaların yatırımcılar için faydalı bir koruma görevi göreceğini belirtti."Şeker fiyatı düşüş trendi etkisindeki hareketine devam ediyor. Bültenimizi yazdığımız sırada 16.80 seviyesinden destek bulan fiyat pozitif görünüm sergiliyor. Fiyatta yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 17.10 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. 16.80 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 16.53 seviyesi bir sonraki destek olarak takip edilebilir."Düşen kanal trendi içerisindeki hareketine devam eden kakao fiyatı, bir haftadır satış baskısı görüyor. 2367 seviyesine kadar geri çekilen fiyat bu seviyeden alımlarla karşılaşmasının ardından bugün 2414 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Fiyatın yükseliş hareketine devam etmesi halinde 2450 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aksi takdirde 2414 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamazsa 2367 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir."Kahvede, yükselen trend ve 20 günlük ortalamadan gelen alımlar ile 155.30 ana direnç bölgesi aşıldı. 155.30 seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda Fibo Ex.(100.0) bölgesine denk gelen 159.00 seviyesine doğru alımlar ön planda kalmaya devem edebilir. 155.30 seviyesi altına tekrar geçilmesi durumunda 153.50 destek seviyesi takip edilebilir."Buğdayda, gelen sert satışlar 639 destek bölgesinde sınırlı kaldı. Tepki alımlarının izlendiği buğdayda 667 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağı alanda 639 seviyesi altında fiyatlamalar yaşanması durumunda ana trend bölgesine denk gelen 625 seviyesi takip edilebilir."