Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi - Son Dakika

Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi

22.10.2020 17:16
Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi, System.String[]

En büyük akaryakıt tüketicileri olan Avrupa ülkeleri ve ABD'de artan artan Covid-19 vakalarına bağlı talep kaygılarıyla petrol fiyatları düşen petrol fiyatları, ABD stoklarında düşüşü gösteren verinin ardından toparlandı.

En büyük akaryakıt tüketicileri olan Avrupa ülkeleri ve ABD'de artan artan Covid-19 vakalarına bağlı talep kaygılarıyla petrol fiyatları düşen petrol fiyatları, ABD stoklarında düşüşü gösteren verinin ardından toparlandı.

Dolarda zayıflamanın desteğinde 1,930 dolar sınırına yükselen altın fiyatları da, 1,900 dolar sınırına kadar geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 16 Ekim'de biten haftada 1.0 milyon varil düşerek 488.1 milyon varile geriledi.Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 600,000 varil düşerek günde ortalama 13 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 75.1 düzeyinden yüzde 72.9'a geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.62 artışla 42.74 dolar,Batı Teksas yüzde 1.52 artışla 40.64 dolar,altın yüzde 1.13 düşüşle 1,902.94 dolar,gümüş yüzde 1.42 düşüşle 24.69 dolar,bakır yüzde 1.31 artışla 6,996.00 dolar,platin yüzde 2.57 düşüşle 867.31 dolar,paladyum yüzde 1.65 düşüşle 2,368.91 dolar düzeyindeydi.Altın küresel piyasalarda düşse de, dolardaki tırmanışın etkisiyle iç piyasada gram altın 486 liraya, çeyrek altın 794 liraya, Cumhuriyet altını da 3,268 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Altın, teşvik paketi haberleri doğrultusunda fiyatlanmaya dün de devam ederken, 1,930 dolar/onsun üzerini test etti ve üst üste üçüncü günü de yeşilde kapattığı bir seansı geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin anlaşmaya varılacağına dair verdiği olumlu mesajlar neticesinde piyasalar pozitif hareket ederken altın da bu pozitiflikten payına düşeni aldı. "Diğer taraftan Avrupa'da artan vaka sayıları tedirginlik vermeye başlarken, ülkeleri yeni kısıtlamalar almaya itiyor. "Aynı zamanda Astrazeneca firmasının aşı deneklerinden bir kişinin hayatını kaybettiğinin duyurulması, piyasaları tedirgin etse de bu habere piyasaların tepkisinin kısıtlı kaldığını gördük. "Altın ise tüm yaşananların ardından dünkü seansı 1,924 dolar/ons seviyesinden tamamlarken, yüzde 0.9 kazancı hanesine yazdı.  "Gümüş ise dünkü seansı 25.04 dolar/onstan tamamlayarak, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olurken yüzde 1.7 kazancı hanesine yazdı. "Platin, 890 dolar/ons seviyesinden günü tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.6 değer kazancıyla seansı tamamladı."Paladyum, yüzde 0.3'lük kazancıyla günün en az değer kazanan kıymetli madeni olurken seansı 2,414 dolar/onsla tamamladı.  "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,177 kg. altın, 666 kg. gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Akaryakıt, Avrupa, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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