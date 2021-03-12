Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi

ABD tahvil faizlerindeki ılımlı gelişmenin etkisiyle destek bulan altının ons fiyatı 1,740 dolar sınırına kadar yaklaştıktan sonra, dolardaki toparlanmanın de etkisiyle 1,720 doların altına geriledi.

Petrol fiyatları da, 71 dolara kadar yükseldikten sonra gelen kar satışlarıyla yaklaşık 5.0 dolar kadar düştükten sonra yeniden toparlandı ve Brent petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine yükseldi.