Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi - Son Dakika

Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi

12.03.2021 09:34
Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi, System.String[]

ABD tahvil faizlerindeki ılımlı gelişmenin etkisiyle destek bulan altının ons fiyatı 1,740 dolar sınırına kadar yaklaştıktan sonra, dolardaki toparlanmanın de etkisiyle 1,720 doların altına geriledi.

ABD tahvil faizlerindeki ılımlı gelişmenin etkisiyle destek bulan altının ons fiyatı 1,740 dolar sınırına kadar yaklaştıktan sonra, dolardaki toparlanmanın de etkisiyle 1,720 doların altına geriledi.

Petrol fiyatları da, 71 dolara kadar yükseldikten sonra gelen kar satışlarıyla yaklaşık 5.0 dolar kadar düştükten sonra yeniden toparlandı ve Brent petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bu ay başında yaptıkları toplantıda petrol üretim kısıtlamalarını Nisan'a kadar uzatma kararları petrol fiyatlarını destekledi. OPEC'in Perşembe günü yaptığı açıklamada yılın ikinci çeyreğinde petrol talebindeki toparlanmanın artacağının altı çizildi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.43 düşüşle 69.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.14 düşüşle 65.44 dolar,altın yüzde 0.59 düşüşle 1,713.53 dolar,gümüş yüzde 1.44 düşüşle 25.76 dolar,bakır yüzde 2.60 artışla  9,125.00 dolar,platin yüzde 0.34 düşüşle 1,195.80 dolar,paladyum yüzde 0.45 düşüşle 2,339.89 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 415 liraya, çeyrek altın 687 liraya, Cumhuriyet altını da 2,741 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, altının ons fiyatının 1,739 dolar düzeyine doğru hızlı yükselişin ardından biraz soluklandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Bu seviyeyi aşamadığı için teknikte bir yorulma görüldü ve yerini sınırlı da olsa kar satışlarına bıraktı. Ancak 1,700 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Teşvik paketi belirsizliği sona erdi ve Biden dün paketi imzaladı. Piyasalardaki tedirginlik bitti. "Tahvil faizi içinse bu hafta yapılan ihalelere gelen talepler, tahvildeki hareketlenmeyi azalttı ve faizdeki gevşeme altının 1,700 dolar üzerindeki seyrini kolaylaştırdı. Dolar sınırlı yükselişte olduğu için bir miktar altını baskılıyor. Bugün için ABD ÜFE ve Michigan tüketici güveni açıklanacak, etki sınırlı olabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, dolar, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi
'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu 'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu         
12:27
Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil         
12:02
Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor         
11:14
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi         
10:01
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı         
09:15
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 12:54:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei