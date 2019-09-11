Altın fiyatları ecb'nin faiz kararı beklenirken 1,500 doların altında

– Metal fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşvik ya da faiz indirimi kararı beklenirken, karışık seyirde, altın 1,500 doların altında.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.58 düşüşle 18.08 dolardan,

altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,498.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.53 düşüşle 2.614 dolardan,

platin, yüzde 0.81 artışla 944.2 dolardan ve

paladyum, yüzde 1.8 artışla 1,582.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,867 liraya geriledi.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının, beklentinin neredeyse iki kat üzerinde, 7.2 milyon varil azalarak 421.9 milyon varile düşmesiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.79 artışla 62.87 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.33 artışla 57.59 dolardan işlem görüyor.

Rusya'ın yeraltı kaynaklar ajansı Rosnedra'nın Başkanı, Kara Denizi'nin Kuzey Kutbu'ndaki kıyısında bulunan Pobeda petrol sahasının geliştirilmesinin, ancak petrolün varil fiyatının 130-140 dolara çıkması durumunda olanaklı ve uygulanabilir olacağını söyledi. Rus devlet petrol şirketi Rosneft, Karadeniz'deki ilk sondaj kuyusunu ABD'den Exxon Mobil ile birlikte 2014 yılında açmıştı. Exxon Mobil, ABD'nin Moskova'ya yaptırımları nedeniyle projeden çekilmiş durumada.

- İstanbul