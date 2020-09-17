Altın fiyatları Fed ile düştü - Son Dakika

Altın fiyatları Fed ile düştü

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle dolar güç kazanınca, petrol fiyatları da, zayıf yakıt talebiyle ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle düştü.

Altın fiyatları Fed ile düştü, System.String[]

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle dolar güç kazanınca, petrol fiyatları da, zayıf yakıt talebiyle ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle düştü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 416,000 varil azalarak, günde 5.0 milyon varil düzeyine indi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 8.8 milyon varil olarak belirlendi.Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 700,000 varil artarak günde ortalama 13.5 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.8 olarak hesaplandı. ABD'de toplam petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 4.3 milyon varil arttı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.66 düşüşle 42.18 dolar,Batı Teksas yüzde 1.72 düşüşle 40.11 dolar,altın yüzde 0.88 düşüşle 1,942.14 dolar,gümüş yüzde 1.54 düşüşle 26.75 dolar,bakır yüzde 0.50 artışla 6,792.00 dolar,platin yüzde 3.09 düşüşle 943.45 dolar,paladyum yüzde 1.22 düşüşle 2,366.51 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 469 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,065 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Fed kararı ve ardından yapılan açıklamalar sonrasında ons altındaki geri çekilmeye paralel olarak gram altında da geri çekilmeler gözlense de, yukarı yönlü sınırlı hareketin devam ettiği izlendi" denildi.Sally Kasırgası'nın ABD Körfez Kıyısı'nın hemen dışında açık deniz petrol ve gaz üretimini bozması ve ABD'deki stok verilerinin etkisiyle Brent petrolün fiyatında yukarı yönlü hareket yaşandığına da işaret edilerek, "Çarşamba ise, ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından ve Sally Kasırgası'nın ABD açık deniz üretimini durdurmaya zorlamasıyla Çarşamba günü yüzde 4.0'ten fazla yükseldiği gözlendi" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Petrol, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları Fed ile düştü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Real Madrid'den Lucas Vazquez'le görüşmelere başladı Kıymasından at eti çıkan kasabın savunması: Özbeklerin getirdiği eti çektik Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrenciye 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü
Bridgestone, Fransa'daki fabrikasını kapatacak Bridgestone, Fransa'daki fabrikasını kapatacak         
09:43
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı         
09:40
Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı         
09:26
100 bin liralık ev eşyası çalan hırsızı dövmesi yakalattı 100 bin liralık ev eşyası çalan hırsızı dövmesi yakalattı         
09:10
Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada         
08:38
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti         
07:48
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı         
00:49
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 09:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları Fed ile düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei