Altın fiyatları Fed ile düştü

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesinin etkisiyle dolar güç kazanınca, petrol fiyatları da, zayıf yakıt talebiyle ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle düştü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 416,000 varil azalarak, günde 5.0 milyon varil düzeyine indi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 8.8 milyon varil olarak belirlendi.Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 700,000 varil artarak günde ortalama 13.5 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.8 olarak hesaplandı. ABD'de toplam petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 4.3 milyon varil arttı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.66 düşüşle 42.18 dolar,Batı Teksas yüzde 1.72 düşüşle 40.11 dolar,altın yüzde 0.88 düşüşle 1,942.14 dolar,gümüş yüzde 1.54 düşüşle 26.75 dolar,bakır yüzde 0.50 artışla 6,792.00 dolar,platin yüzde 3.09 düşüşle 943.45 dolar,paladyum yüzde 1.22 düşüşle 2,366.51 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 469 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,065 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Fed kararı ve ardından yapılan açıklamalar sonrasında ons altındaki geri çekilmeye paralel olarak gram altında da geri çekilmeler gözlense de, yukarı yönlü sınırlı hareketin devam ettiği izlendi" denildi.Sally Kasırgası'nın ABD Körfez Kıyısı'nın hemen dışında açık deniz petrol ve gaz üretimini bozması ve ABD'deki stok verilerinin etkisiyle Brent petrolün fiyatında yukarı yönlü hareket yaşandığına da işaret edilerek, "Çarşamba ise, ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından ve Sally Kasırgası'nın ABD açık deniz üretimini durdurmaya zorlamasıyla Çarşamba günü yüzde 4.0'ten fazla yükseldiği gözlendi" denildi.