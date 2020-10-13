Altın fiyatları geriledi, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları geriledi, petrol yatay

13.10.2020 09:35
Altın fiyatları geriledi, petrol yatay, System.String[]

Altın fiyatları, güvenli liman alımlarıyla 1,930 doları aştıktan sonra, dolardaki güçlenmenin de etkisiyle 1,915 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatları, güvenli liman alımlarıyla 1,930 doları aştıktan sonra, dolardaki güçlenmenin de etkisiyle 1,915 dolara kadar geriledi. Norveç grevinin sona ermesi ve Meksika körfezi'ndeki kasırganın etkisinin zayıflamasıyla hafif gerileyen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde Libya'da yeni petrol sahalarının faaliyete geçmesine ek olarak, dolar çevresindeki hareketler ve sona eren kasırga sonrası Meksika Körfezi'ndeki üretim yeniden başlaması Brent Petrol üzerinde baskı oluşturdu"ğuna dikkat çekildi ve altındaki gelişmeler de şöyle özetlendi:

"Geçen haftanın son işlem gününde Beyaz Saray'ın geniş çaplı bir teşvik yasasına açık olduğunu açıklamasının ardından doların güne önemli para birimleri karşısında zayıf başlaması ons altına destek olmaya olmayı sürdürmesi ile değerli metalin haftayı yüzde 1.93 yükseliş ile 1,930 dolar seviyesinde sonlandırdığı takip edildi. "Dün, dolarda üç günlük değer kaybının sona ermesi, risk iştahındaki pozitif görünüm ile birlikte ons altın üzerinde baskı oluştururken, ABD'de Columbus Günü nedeniyle işlem hacimleri sınırlı kalması değerli metaldeki aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı gözlendi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.84 artışla 42.10 dolar,Batı Teksas yüzde 0.80 artışla 40.12 dolar,altın yüzde 0.36 düşüşle 1,915.76 dolar,gümüş yüzde 0.77 düşüşle 24.91 dolar,bakır yüzde 0.50 düşüşle 6,738.00 dolar,platin yüzde 0.18 düşüşle 876.02 dolar,paladyum yüzde 0.54 artışla 2,423.64 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 485 liraya, çeyrek altın 797 liraya, Cumhuriyet altını da 3,163 liraya geriledi.İş Yatırım'ın emtia analizinde şöyle denildi: "Spot altın risk iştahının artışı ve cuma günü yaşanılan yükselişin kar realizasyonlarına dönüşmesi ile günü hafif satıcılı olarak 1,924 seviyelerinden kapattı. "1900 seviyelerinin üstünde tutunması halinde sonraki direnç seviyesi olan 1,970'li seviyeler takip edilecek. "Spot gümüş ise haftanın ilk günün de yatay seyrederek 25.15 seviyesinden kapanış yaptı."Endüstriyel metallerde haftanın ilk iş gününde karışık bir seyir hakimdi."Alüminyum yüzde 0.75 değerlenirken bakır ve nikel yüzde 0.4 civarında değer kaybetti. "Delta kasırgasının etkilerinin azalması ile birlikte artan üretim sonucunda petrol değer kayıpları yaşadı.

"Kasım vadeli WTI yüzde 2.5 ve aralık vadeli brent petrol yüzde 2.3 değer kaybı yaşadı."


Brent Petrol, Yatırım, Petrol, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları geriledi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş
Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi         
09:34
İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti! Bir ekmek 2 TL oldu İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti! Bir ekmek 2 TL oldu         
09:16
Koronavirüsün zorluğunu bu sözlerle anlattı: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştü, oğlum 4 kilo verdi Koronavirüsün zorluğunu bu sözlerle anlattı: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştü, oğlum 4 kilo verdi         
09:07
Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı         
08:47
Kanada'da Ermeniler, Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdı Kanada'da Ermeniler, Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdı         
06:39
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 10:02:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları geriledi, petrol yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei