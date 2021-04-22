Altın fiyatları geriledi, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları geriledi, petrol yatay

22.04.2021 18:47
Altın fiyatları geriledi, petrol yatay, System.String[]

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırmasıyla 1,797.92 dolara kadar yükselen yükselen altının ons fiyatı, gelen satışlarla 1,780 dolar düzeyine geriledi.

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırmasıyla 1,797.92 dolara kadar yükselen yükselen altının ons fiyatı, gelen satışlarla 1,780 dolar düzeyine geriledi.

Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan'da artan Covid-19 vakalarının talep üzerinde baskı yaratacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları da yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.89 artışla 64.92 dolar,Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 61.60 dolar,altın yüzde 0.67 düşüşle 1,781.78 dolar,gümüş yüzde 1.45 düşüşle 26.16 dolar,bakır yüzde 1.78 artışla 9.950.00 dolar,platin yüzde 0.48 düşüşle 1,211.44 dolar,paladyum yüzde 1.40 düşüşle 2,838.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altın Çarşamba günü 1,797 dolar/ons seviyesine kadar uzanırken, son iki ayın en yüksek düzeyine çıktığı anımsatılarak, şu değerlendirme yapıldı: "Küresel çapta artan vaka sayıları aşılama çalışmalarını gölgede bırakmaya başlamışken güvenli liman altına yöneliş de sürüyor. Hindistan başta olmak üzere vaka sayılarında yeni rekor kaydedildiği günde piyasalar, risk iştahını kaybettiği bir günü yaşadı. "Dolar endeksindeki geri çekilme devam ederken, 91 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Altını güçlü kılmaya devam eden bu gelişme, ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki geri çekilmeyle birleşince altın adına pozitiflik kaçınılmaz oluyor. "Dünkü seansı 1,793 seviyesinden tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.8 kazanç yazarak seansı tamamlamış oldu. "Gümüş ise dünkü seansta 26.64 dolar/ons seviyesini kaydederek son altı haftanın en yüksek seviyesini görmesinin yanı sıra günlük bazda yüzde 2.7 kazanç elde ederek güçlü kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. 26.55 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, paladyumun ardından günün en çok kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. "Platin de günün kazançlı çıkan bir diğer kıymetli madeni olurken, 1,200 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başardı. 1,190 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1,217 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.2 kazanç yazmış oldu. "Paladyum, rallisine durmaksızın devam ederken, rekor seviye kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti. 2896 dolar/ons seviyesiyle rekor yükselişini sürdüren paladyum, hikayesini toparlanan ekonomilerden ve araba üreticilerin hammadde kullanım ihtiyacından almaya devam ediyor. Dünkü seansı 2,880 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 4.2 kazançla seansı tamamladı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri 0.50-1.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam ederken, Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seyretti. Toplamda 1,064 kg altın, 20,169 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Liman, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları geriledi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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