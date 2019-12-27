Altın fiyatları güçlü verilerle düştü - Son Dakika
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Altın fiyatları güçlü verilerle düştü

6 saat önce

ABD ve Çin'in uzlaştıkları ticaret anlaşmasının desteklediği risk iştahının artmasıyla altın fiyatları hafif geriledi.

Altın fiyatları güçlü verilerle düştü, System.String[]

ABD ve Çin'in uzlaştıkları ticaret anlaşmasının desteklediği risk iştahının artmasıyla altın fiyatları hafif geriledi.

Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü Pekin ve Washington'ın söz konusu sürecin tamamlanması için gerekli prosedürler üzerine çalıştıklarını ve sıkı iletişim halinde olduğunu açıkladı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.67 düşüşle 17.87 dolardan,

altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,514.10 dolardan,

bakır, yüzde 0.16 düşüşle 2.8445 dolardan,

platin, yüzde 0.38 düşüşle 949.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.26 artışla 1,873.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,940 liraya geriledi.

ABD ve Çin ticaret savaşının sona ermesinin ardından, yeni verilerin ABD tüketicilerinin yaptığı online alışverişin rekor düzeylere ulaştığını göstermesiyle petrol fiyatları yükseldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.06 artışla 67.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 artışla 61.78 dolardan işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
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