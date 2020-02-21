Altın fiyatları güne rekorla başladı - Son Dakika
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Altın fiyatları güne rekorla başladı

17 dakika önce

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

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Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1625 doları aşarken; Kapalıçarşı'da gram altın tüm zamanların rekorunu yeniledi ve 320 liraya dayandı.

Kapalıçarşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:24 
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