Altın fiyatları güne rekorla başladı
17 dakika önce
Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1625 doları aşarken; Kapalıçarşı'da gram altın tüm zamanların rekorunu yeniledi ve 320 liraya dayandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:24
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