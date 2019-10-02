Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları güvenli liman arayışıyla yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın fiyatları güvenli liman arayışıyla yükseldi

1 saat önce

Altın, beklenenti altında açıklanan ABD ekonomik verilerinin ardından, küresel büyüme endişelerinin artmasıyla yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.

Altın fiyatları güvenli liman arayışıyla yükseldi, System.String[]

Altın, beklenenti altında açıklanan ABD ekonomik verilerinin ardından, küresel büyüme endişelerinin artmasıyla yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.  Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 0.94 artışla 17.46 dolardan, - altın, yüzde 0.55 artışla 1,498.50 dolardan, - bakır, yüzde 0.53 artışla 2.574 dolardan, - platin, yüzde 0.59 artışla 891.30 dolardan ve - paladyum yüzde 2.01 artışla 1,663.50 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 447 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,851 lira oldu. Petrol, Çarşamba günü, sanayi verilerinin ABD ham stoklarında sürpriz bir düşüş göstermesinin ardından durgunlaştı. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 düşüşle 58.52 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.39 düşüşle 53.41 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi
Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi Amerikalı anne canlı yayında bir aylık bebeğinin yüzüne sigara dumanı üfledi Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları güvenli liman arayışıyla yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]