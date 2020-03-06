Altın fiyatları hafif yükselirken petrol düştü - Son Dakika
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Altın fiyatları hafif yükselirken petrol düştü

6 saat önce

Altın fiyatları hafif yükselirken, petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısına gitme konusunda anlaşmasının ardından OPEC dışı ülkelerin kararını beklerken geriledi.

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Altın fiyatları hafif yükselirken, petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısına gitme konusunda anlaşmasının ardından OPEC dışı ülkelerin kararını beklerken geriledi.

OPEC, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da yaptığı toplantının ardından üretim kesintisi konusunda anlaştı. OPEC günlük 1.5 milyon varil üretim kısıntısına gitme konusunda fikir birliğine varırken konuyla ilgili olarak Rusya'nın kararı bekleniyor.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 95,270'i geçerken en az 3,280 kişinin öldüğü belirtildi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.64 düşüşle 79.67 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.63 düşerek 45.61 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.53 düşüşle 17.30 dolardan,

altın, yüzde 0.14 artışla 1,670.40 dolardan,

bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.56 dolardan,

platin, yüzde 1.17 düşüşle 855.60 dolardan ve

paladyum yüzde 1.30 düşüşle 2,437.20 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 327 liraya, çeyrek altın 535 liraya, Cumhuriyet altını da 2,213 liraya yükseldi.


Viyana, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:13 Kaynak: DHA
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