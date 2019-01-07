Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
58 dakika önce
Gram altın 222 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.482 liradan işlem görüyor.
Gram altın 222 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.482 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:30
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