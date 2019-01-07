Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

58 dakika önce

Gram altın 222 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.482 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı, System.String[]
Gram altın 222 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.482 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:28:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]